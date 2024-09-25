За лето МТС заблокировала более 8 миллионов спам-звонков в Республике Коми
- 14:49 25 сентября
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- Александра Клюенкова
Цифровая экосистема МТС проанализировала объем звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы жителям Республики Коми за летние месяцы 2024 г. С помощью антиспам-решений на основе Big Data МТС за июнь-август заблокировала в регионе более 8 млн нежелательных вызовов.
С июня по август 2024 года количество заблокированных входящих звонков в Коми выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе составила почти 12,3 секунд. Чаще всего жителям республики пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, коллекторы и финансовые организации.
«Цифровые технологии, анализирующие вызовы на основе Big Data МТС, помогают не только сэкономить время абонентов, но и уберечь их от более серьезных последствий – потери средств или взлома учетных записей. Помимо антиспам-решений нашим клиентам доступен бесплатный поиск утечек персональных данных в официальном приложении «Мой МТС». Зная о том, что ваши данные скомпрометированы, можно вовремя принять меры для защиты аккаунтов и денежных средств», – рассказал директор МТС в Республике Коми Дмитрий Сидоренко.