За лето МТС заблокировала более 8 миллионов спам-звонков в Республике Коми

Цифровая экосистема МТС проанализировала объем звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы жителям Республики Коми за летние месяцы 2024 г. С помощью антиспам-решений на основе Big Data МТС за июнь-август заблокировала в регионе более 8 млн нежелательных вызовов.

С июня по август 2024 года количество заблокированных входящих звонков в Коми выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе составила почти 12,3 секунд. Чаще всего жителям республики пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, коллекторы и финансовые организации.