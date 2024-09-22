Поцелуй Богов: Павел Глоба обещает нереальную удачу для представителей трех знаков уже с 22 сентября
- 05:50 22 сентября
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- Служба новостей
С 22 сентября начинается особый космический период - окно невероятной удачи для представителей трех зодиакальных знаков.
Водолей
С 22 сентября Водолея ждет время исполнения желаний. Все, что вы пожелаете, сбудется очень быстро, и Глоба советует вам мечтать с умом, чтобы потом не пришлось разбираться с последствиями необдуманных "хотелок".
Телец
С этого дня Тельцов ожидают серьезные перемены, затрагивающие все без исключения сферы их жизни. Тельцам рекомендуется плюнуть на своих врагов - они все равно будут бессильны что-либо изменить или навредить.
Рак
Раки с 22 сентября будут удачливы в финансовом плане, им будет везти в делах, работе, в покупках и новых проектах, поэтому это прекрасное время для поиска новой работы, подработки и смены сферы деятельности, пишет progoroduhta.ru.