Поцелуй Богов: Павел Глоба обещает нереальную удачу для представителей трех знаков уже с 22 сентября

Фото из архива "Про Города"

С 22 сентября начинается особый космический период - окно невероятной удачи для представителей трех зодиакальных знаков. Водолей

С 22 сентября Водолея ждет время исполнения желаний. Все, что вы пожелаете, сбудется очень быстро, и Глоба советует вам мечтать с умом, чтобы потом не пришлось разбираться с последствиями необдуманных "хотелок".

Телец

С этого дня Тельцов ожидают серьезные перемены, затрагивающие все без исключения сферы их жизни. Тельцам рекомендуется плюнуть на своих врагов - они все равно будут бессильны что-либо изменить или навредить.

Рак