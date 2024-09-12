Сбер поднял максимальную ставку по линейке вкладов "Лучший %" до 20% годовых

Для получения выгодной ставки 20% годовых можно открыть вклад "Лучший %" на "новые" деньги сроком 3 года с выплатой процентов в конце срока. На сроках до года клиенты могут получить до 19% годовых.

Теперь максимальную выгоду могут получить все — как новые, так и постоянные клиенты Сбера. Максимальная ставка по линейке СберВклад повысилась до 19% годовых, ее можно получить на сроках 7-9 месяцев на любые сбережения, в том числе те, которые уже лежали на вкладе в Сбере. Максимальная ставка доступна зарплатным клиентам и пенсионерам, а также всем, кто тратит по картам Сбера 30 тысяч рублей в месяц и имеет подписку СберПрайм.

Максимальную выгоду по СберВкладам Премьер и Лидер получат клиенты с пакетом услуг Новый СберПремьер или СберПервый и балансом на брокерском счете или ИИС от Сбера до 1 миллиона рублей. Средства для открытия вклада в Сбере можно перевести из других банков через СБП без комиссии.