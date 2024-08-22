"С понедельника будет бесплатно для любого пенсионера". Новая льгота вводится с 26 августа
- 10:05 22 августа
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- Служба новостей
Пенсионеры смогут воспользоваться новой льготой. С 26 августа начнет действовать программа, предоставляющая пожилым людям бесплатное одно направление.
С 26 августа стартует новая льгота для пенсионеров, позволяющая им существенно сэкономить. Пожилые люди смогут получить бесплатную помощь, которую анонсировала пенсионный эксперт Анастасия Киреева. Она отметила, что это будет приятная возможность для российских граждан старшего возраста в разных регионах страны. В рамках благотворительных программ для пенсионеров организуют бесплатную раздачу дров.
"Может показаться, что летом дрова не актуальны, но во многих деревенских домах еще используется печное отопление. Кроме того, уже в середине лета многие начинают готовиться к осенне-зимнему сезону, пополняя запасы топлива. Поэтому эта помощь будет очень кстати", – добавила Киреева.
Эти программы начнут действовать в разных регионах, в том числе в Краснодарском крае и Тверской области. Особое внимание уделят пожилым людям с низкими доходами, но воспользоваться льготой смогут все пенсионеры. Дрова будут доставлять прямо к домам нуждающихся, начиная с 26 августа. Если благотворительные организации не имеют данных о конкретных гражданах, можно подать заявку на получение дров, сообщает Primpress.