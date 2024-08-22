"С понедельника будет бесплатно для любого пенсионера". Новая льгота вводится с 26 августа

Пенсионеры смогут воспользоваться новой льготой. С 26 августа начнет действовать программа, предоставляющая пожилым людям бесплатное одно направление.

С 26 августа стартует новая льгота для пенсионеров, позволяющая им существенно сэкономить. Пожилые люди смогут получить бесплатную помощь, которую анонсировала пенсионный эксперт Анастасия Киреева. Она отметила, что это будет приятная возможность для российских граждан старшего возраста в разных регионах страны. В рамках благотворительных программ для пенсионеров организуют бесплатную раздачу дров.