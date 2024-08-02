Рынок розничных пассивов может вырасти в этом году на 24%

По прогнозам ВТБ, по итогам семи месяцев общерыночный объем розничных пассивов в банках страны вырос на 13% и достиг 51 трлн рублей. К концу года объем сбережений физлиц на рынке вырастет до 55,8 трлн (на 24%). Такой прогноз в ходе пресс-конференции дал заместитель президента — председателя правления банка Георгий Горшков.

Наибольшую долю в пассивах занимают сбережения в национальной валюте – ставки по рублевым инструментам держатся на экстра-высоком уровне уже 8 месяцев. Объем рынка рублевых пассивов в июле может достичь 47,5 трлн, а к концу года – 51,9 трлн. Рост за 2024 год составит 26%. Объем привлеченных средств в ВТБ с начала года вырос более, чем на 1,6 трлн рублей (23,5%).