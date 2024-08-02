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Уйба до 19 августа ушел в отпуск, чтобы провести время с близкими людьми

Уйба до 19 августа ушел в отпуск, чтобы провести время с близкими людьмиВладимир Уйба "ВКонтакте"

Глава Коми Владимир Уйба объявил о своем отпуске через социальные сети. Он сообщил, что планирует провести это время с семьей, которая в этом году редко его видела дома.

"Во время моего отпуска правительство региона и все органы власти будут функционировать как обычно", — отметил Уйба.

Согласно заявлению, с 1 по 19 августа обязанности главы региона будет исполнять первый вице-премьер Эльмира Ахмеева.

Ранее мы писали о том, что Владимир Уйба лично выехал с грузом для бойцов СВО и записал видео с дороги. Глава региона рассказал, что везет бойцам СВО необходимое оборудование, посылки и письма от жителей республики

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