Уйба до 19 августа ушел в отпуск, чтобы провести время с близкими людьми

Глава Коми Владимир Уйба объявил о своем отпуске через социальные сети. Он сообщил, что планирует провести это время с семьей, которая в этом году редко его видела дома.

"Во время моего отпуска правительство региона и все органы власти будут функционировать как обычно", — отметил Уйба.