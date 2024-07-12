Закон одобрили: кому в августе россияне получат двойную пенсию - список по категориям

Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий детям-инвалидам и инвалидам с детства, потерявшим родителей в ходе спецоперации, возможность получать две пенсии одновременно. Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, эта мера направлена на оказание дополнительной финансовой поддержки семьям, пострадавшим в результате трагических событий.

Согласно новому закону, дети-инвалиды, а также инвалиды с детства I и II групп смогут получать пенсию по потере кормильца и социальную пенсию по инвалидности. Это также касается страховой пенсии по случаю потери кормильца и социальной пенсии по инвалидности. Для инвалидов с детства I и II групп предусмотрена возможность одновременного получения пенсии по потере кормильца и страховой пенсии по инвалидности.

В случае, если такие дети потеряли обоих родителей, пенсия по потере кормильца будет назначаться на выбор, на основании смерти одного из родителей. В пояснительных документах указано, что ранее право на получение двух пенсий имели только родители и вдовы военнослужащих и добровольцев.

Закон устанавливает минимальный размер пенсии по потере кормильца для детей-инвалидов и инвалидов с детства, потерявших родителей в ходе спецоперации. Размер пенсии для этих категорий граждан не может быть ниже 100% от установленной социальной пенсии по инвалидности.

Новый закон вступит в силу после его официального опубликования, а его нормы будут распространены на правоотношения, возникшие до этой даты. Таким образом, днем возникновения права на получение двух пенсий для детей-инвалидов и инвалидов с детства I и II групп станет 24 февраля 2022 года, если инвалидность была установлена до 25 февраля 2022 года, или гибель кормильца произошла в этот период.

Если родитель погиб в ходе спецоперации после 24 февраля 2022 года, а инвалидность была установлена до его смерти, право на получение двух пенсий у его детей-инвалидов возникает со дня его смерти. Если инвалидность была установлена после смерти военнослужащего или добровольца, наступившей после 24 февраля 2022 года, то право на получение двух пенсий возникнет со дня установления инвалидности, пишет sevastopolmedia.ru.