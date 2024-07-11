Не покосил траву — плати до 400 тысяч рублей: новые штрафы для владельцев участков!

Владельцам земельных участков напоминают о важности своевременного покоса травы. Согласно установленным правилам, траву необходимо косить не менее трёх раз за лето. Такие меры не только способствуют поддержанию порядка, но и существенно снижают риск возникновения пожаров.

За несвоевременный покос предусмотрена административная ответственность: