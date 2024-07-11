Не покосил траву — плати до 400 тысяч рублей: новые штрафы для владельцев участков!
- 15:17 11 июля
- 12+
- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Владельцам земельных участков напоминают о важности своевременного покоса травы. Согласно установленным правилам, траву необходимо косить не менее трёх раз за лето. Такие меры не только способствуют поддержанию порядка, но и существенно снижают риск возникновения пожаров.
За несвоевременный покос предусмотрена административная ответственность:
- Гражданам грозит предупреждение или штраф от 5 000 до 15 000 рублей.
- Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 000 до 30 000 рублей.
- Предпринимателям штраф составит от 40 000 до 60 000 рублей.
- Юридическим лицам придётся заплатить от 300 000 до 400 000 рублей.
Соблюдение этих требований поможет обезопасить вашу территорию и повысить уровень безопасности в округе. Власти настоятельно призывают всех владельцев земельных участков принять необходимые меры для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций. Обеспечьте себе и вашим соседям безопасное лето!
Читайте также:
- Так малосольные огурцы вы еще не делали: выбери свой из 5 классных рецептов
- Чем подкормить малину летом, чтобы была сладкая и крупная
- Радуют с весны до осени: с какими растениями сочетается хоста
- С 12 июля жизнь всех неработающих россиян изменится навсегда: Татьяна Голикова раскрыла указ
- Указ подписан: баню придется снести — касается всех, у кого есть дача или участо