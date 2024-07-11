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Не покосил траву — плати до 400 тысяч рублей: новые штрафы для владельцев участков!

Не покосил траву — плати до 400 тысяч рублей: новые штрафы для владельцев участков!Фото из архива "Про Города"

Владельцам земельных участков напоминают о важности своевременного покоса травы. Согласно установленным правилам, траву необходимо косить не менее трёх раз за лето. Такие меры не только способствуют поддержанию порядка, но и существенно снижают риск возникновения пожаров.

За несвоевременный покос предусмотрена административная ответственность:

  • Гражданам грозит предупреждение или штраф от 5 000 до 15 000 рублей.
  • Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 000 до 30 000 рублей.
  • Предпринимателям штраф составит от 40 000 до 60 000 рублей.
  • Юридическим лицам придётся заплатить от 300 000 до 400 000 рублей.

Соблюдение этих требований поможет обезопасить вашу территорию и повысить уровень безопасности в округе. Власти настоятельно призывают всех владельцев земельных участков принять необходимые меры для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций. Обеспечьте себе и вашим соседям безопасное лето!

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