В Усть-Цильме вручили медаль "За отвагу" участнику спецоперации Виктору Лапину
- 21:45 28 июня
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- Инесса Богатая
В торжественной обстановке глава Усть-Цилемского района Николай Канев вручил медаль "За отвагу" Виктору Лапину, участнику специальной военной операции. Данная информация опубликована администрацией муниципалитета.
Согласно указу президента Российской Федерации от 2 ноября 2023 года, Виктор Лапин был награжден медалью "За отвагу" за проявленное мужество при исполнении гражданского долга.
На церемонии награждения присутствовали военный комиссар муниципалитета Олег Носов и заместитель главы районной администрации Елена Еремеева. Они искренне поблагодарили бойца за доблестную службу и образцовое исполнение воинского и гражданского долга, подчеркнув его преданность родной земле.
«В сложное для нашей страны время вы встали на ее защиту, рискуя своей жизнью, защищая национальные интересы. Мы гордимся вами, восхищаемся вашей стойкостью и отвагой. Вы служите достойным примером для молодого поколения», - сказали участники церемонии, поздравляя В. Лапина.
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