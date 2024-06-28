В Усть-Цильме вручили медаль "За отвагу" участнику спецоперации Виктору Лапину

Фото администрации Усть-Цилемского района

В торжественной обстановке глава Усть-Цилемского района Николай Канев вручил медаль "За отвагу" Виктору Лапину, участнику специальной военной операции. Данная информация опубликована администрацией муниципалитета. Согласно указу президента Российской Федерации от 2 ноября 2023 года, Виктор Лапин был награжден медалью "За отвагу" за проявленное мужество при исполнении гражданского долга.

На церемонии награждения присутствовали военный комиссар муниципалитета Олег Носов и заместитель главы районной администрации Елена Еремеева. Они искренне поблагодарили бойца за доблестную службу и образцовое исполнение воинского и гражданского долга, подчеркнув его преданность родной земле.

«В сложное для нашей страны время вы встали на ее защиту, рискуя своей жизнью, защищая национальные интересы. Мы гордимся вами, восхищаемся вашей стойкостью и отвагой. Вы служите достойным примером для молодого поколения», - сказали участники церемонии, поздравляя В. Лапина.