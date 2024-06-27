В АО "СЛПК" завершается ежегодный капитальный ремонт технологического оборудования, проводятся стандартные подготовительные работы перед запуском, которые могут сопровождаться наличием запаха, характерного для целлюлозно-бумажного производства. Периметр комбината оснащен газоанализаторами, передающими данные в Единую дежурно-диспетчерскую службу в автоматическом режиме, превышений показаний не зафиксировано. Дополнительно, проводятся измерения на прилегающих территориях. Работы ведутся штатно. Аварийных ситуаций и инцидентов нет.

Запуск комбината в работу в полном объеме планируется 29 июня.