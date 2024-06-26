Вручение медалей и выступление столичных звезд: СЛПК отметил юбилей
- 16:25 26 июня
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25 июня Сыктывкарскому ЛПК исполнилось 55 лет. Комбинат уверенно сохраняет позицию лидера бумажной отрасли и с каждым годом набирает обороты. Помимо республики, продукция СЛПК востребована еще в 21 стране мира.
Праздник начался с парада ветеранов СЛПК, которые прошлись колонной под бурные овации, держа в руках знамена. Эти люди внесли неоценимый вклад в становление и развитие комбината. Некоторые трудятся на предприятии практически всей семьей. Например, из династии Лобановых на СЛПК работали и продолжают трудиться пять членов семьи. Их общий трудовой стаж почти 98 лет.
— Нам 55 лет. Это хороший возраст. В первую очередь хочу сказать спасибо ветеранам, за то, что они создали такой крепкий и успешный комбинат. Сегодня СЛПК - лидер отрасли. Мы успешная и достойная команда. Желаю вам успехов, удачи, здоровья и благополучия. С праздником, коллеги! — обратился к присутствующим генеральный директор Клаус Пеллер.
Лично поздравить коллектив, вручить медали, почетные грамоты и благодарности на празднование пришли чиновники города и республики.
— За 55 лет предприятием пройден очень достойный путь становления и развития трудовых успехов и достижений. На ударную комсомольскую молодежную стройку приезжали специалисты со всего Советского Союза. Трудом тысяч и тысяч был возведен “Гигант на Вычегде”. Именно ветераны, многие из которых стояли у истоков СЛПК, всегда были, есть и будут главным достоянием комбината. Во многом именно благодаря вам все эти годы предприятие держит высокую планку одного из крупнейших лесоперерабатывающих комбинатов России, производя конкурентоспособную и качественную продукцию. Благодарю вас за самоотверженный труд, за вклад в развитие предприятия и лесопромышленной области республики и всей нашей страны. Желаю вам вписать в историю комбината еще много славных страниц, многократно приумножить количество добрых свершений, процветания, крепкого здоровья и счастья всем вам. С юбилеем! — поздравил Глава Республики Коми Владимир Уйба.
За вклад в социальное развитие Коми и высокие производственные достижения Глава региона наградил коллектив СЛПК орденом Ивана Морозова. Также Владимир Уйба вручил сотрудникам почетные грамоты.
К поздравлениям присоединилась сенатор РФ от Республики Коми Елена Шумилова. Она отметила, что первые асфальтовые дороги на юге региона появились именно благодаря СЛПК. Их строили совместно с сотрудниками койгородского лесокомбината для бесперебойной поставки лесопромышленного сырья.
Заместитель министра экономического развития промышленности и транспорта РК Ольга Турышева сообщила, что социальное партнерство между республикой и предприятием приносит плоды. В его рамках строятся дороги и реализуются важные проекты.
Руководитель администрации Сыктывкара Владимир Голдин заявил, что комбинат гордость всего региона:
— СЛПК — это флагман лесной индустрии и лесобумажной промышленности. Это гордость Коми и Сыктывкара. Предприятие всегда отличалось своим сильным трудовым коллективом и профсоюзной организацией. У вас всегда был сильный и примерный состав.
Руководитель администрации Эжвинского района Сергей Воронин подчеркнул, что Эжва и комбинат — это единое целое. Представители власти лично вручили грамоты и благодарности сотрудникам за труд и ценный вклад в развитие СЛПК.
Для развлекательной части мероприятия пригласили столичных звезд. Сотрудников поздравили группы “Фабрика” и “Дискотека авария”. Коллективы выступили со своими самыми популярными треками. Артисты наполнили зрителей невероятной энергетикой и заставили почти всех танцевать вместе с ними. А прекрасные участницы “Фабрики” спустились к гостям праздника и спели вместе с ними.