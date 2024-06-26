Вручение медалей и выступление столичных звезд: СЛПК отметил юбилей

25 июня Сыктывкарскому ЛПК исполнилось 55 лет. Комбинат уверенно сохраняет позицию лидера бумажной отрасли и с каждым годом набирает обороты. Помимо республики, продукция СЛПК востребована еще в 21 стране мира.

Праздник начался с парада ветеранов СЛПК, которые прошлись колонной под бурные овации, держа в руках знамена. Эти люди внесли неоценимый вклад в становление и развитие комбината. Некоторые трудятся на предприятии практически всей семьей. Например, из династии Лобановых на СЛПК работали и продолжают трудиться пять членов семьи. Их общий трудовой стаж почти 98 лет.

— Нам 55 лет. Это хороший возраст. В первую очередь хочу сказать спасибо ветеранам, за то, что они создали такой крепкий и успешный комбинат. Сегодня СЛПК - лидер отрасли. Мы успешная и достойная команда. Желаю вам успехов, удачи, здоровья и благополучия. С праздником, коллеги! — обратился к присутствующим генеральный директор Клаус Пеллер.

Лично поздравить коллектив, вручить медали, почетные грамоты и благодарности на празднование пришли чиновники города и республики.