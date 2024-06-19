За что дачникам грозят новые штрафы: от установки туалета до артезианской скважины и роз

Если раньше вычислять нарушителей помогали только бдительные соседи, то сегодня для этих целей могут использовать и беспилотники. Причем если недовольный дачник собьет аппарат, ему выпишут штраф. Сорняки и запрещенные растения

Согласно Земельному кодексу РФ, гражданин должен следить за своим участком и не допускать его загрязнения и зарастания. Сегодня штраф можно получить и за обычные сорняки — их перечень определен постановлением правительства. В число таких растений входит борщевик Сосновского, одуванчик лекарственный, мак-самосейка, ромашка лекарственная пахучая, мята полевая, пижма обыкновенная, осот полевой и некоторые другие.

По ст. 10.1 КоАП, нарушение правил борьбы с растениями-сорняками влечет за собой штраф в размере от 300 до 500 рублей. Но в регионах могут накладывать дополнительные санкции. Штрафы за такие правонарушения выписывают административные комиссии при органах местного самоуправления, например, администрации сел, городов, районов.

Наказывают дачников и за культивирование незаконных растений — их перечень также утвержден постановлением правительства. Так, в него, в частности, входят мак снотворный, мимоза хостилис, роза гавайская, конопля, шалфей предсказателей, кат. В этом году в список запрещенных к выращиванию растений добавили еще ряд позиций, среди которых, например, ипомея трехцветная.

Кстати, выращивать петрушку кудрявую на своем участке разрешается, а вот собирать ее семена, из которых можно сделать опасное для здоровья масло, запрещено. Согласно ст. 228 УК РФ, за это грозит штраф до 40 000 рублей, исправительные работы и даже уголовная ответственность.

Разведение огня

Сегодня дачники могут сжигать на своем участке натуральный мусор, например, скошенную траву, листья и ветки, но лишь при соблюдении ряда условий. Так, расстояние до ближайшей постройки должно составлять не менее 7,5 метра, до лиственного леса — 15, а до хвойного — 50 метров.

При этом жечь мусор разрешается в металлической бочке с дном, объемом, не превышающим 1 кубометр. По ст. 20.4 КоАП штраф за нарушение этих правил составляет от 5000 до 15 000 рублей. А если в регионе действует особый противопожарный режим — от 10 000 до 20 000 рублей.

Штраф можно получить и за жарку шашлыка на своем участке ближе чем в 5 метрах от строений. Кроме того, в радиусе 2 метров от мангала нельзя держать воспламеняющиеся и горючие материалы. В противном случае придется заплатить штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей.

То же самое касается костра. Разводить его можно лишь в 15 метрах от строений в яме диаметром не более 1 метра и глубиной не меньше 30 сантиметров. Помимо этого, в радиусе 5 метров нельзя хранить горючее.

Мусор на участке

Складируя мусор на участке, дачник нарушает сразу несколько законов. Один из них — небрежное обращение с отходами. Мусор нельзя закапывать в землю и сбрасывать на почву. Иначе, согласно ст. 8.2 КоАП, грозит штраф от 2000 до 3000 рублей, а за повторное нарушение — от 3000 до 5000.

Захламление участка мусором могут квалифицировать как использование его не по назначению. Если такие действия будут расценены в качестве нанесения экологического ущерба, то по статье 8.8 КоАП может быть наложен штраф в размере от 20 000 до 50 000 рублей. Если же склад мусора на участке расценят как использование земли не по назначению, то штраф составит от 0,5 до 1% кадастровой стоимости участка, но не менее 10 000 рублей.

Скважины и колодцы

По закону дачникам не запрещено копать колодцы и бурить скважины на своем участке. Однако они обязаны соблюдать ряд правил. Так, колодец или скважина не должны быть глубже 5 метров либо достигать уровня залегания грунтовых вод. Использовать воду можно только для личных нужд и не более 100 кубометров в сутки.

Однако пробурить артезианскую скважину граждане самостоятельно не имеют права. Для этого нужно обратиться в компанию, у которой есть лицензия на предоставление соответствующей услуги. В противном случае придется заплатить штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.

Автомойка

Автомобилисты не могут мыть транспортные средства даже на своей земле. Дело в том, что грязь и технические жидкости попадают в почву, загрязняя еще и соседние участки. За такое правонарушение размер санкции может варьироваться от 3000 до 5000 рублей.

Оплатить штраф придется и за неправильную парковку. Многие привыкли оставлять автомобили у ворот дачных участков, зачастую на траве. Тем самым машина портит зеленые насаждения. За такие действия предусмотрен штраф. Его размер в регионах может меняться, но, как правило, составляет до 5000 рублей.

Автовладелец нарушит законодательство и в том случае, если оставит машину на берегу реки или озера. Согласно ст. 65 Водного кодекса, полоса водоохранной зоны в зависимости от типа водоема (ручей, река, озеро или море) составляет от 50 до 500 метров. Ближе подъезжать нельзя. В противном случае, согласно ч. 1 ст. 8.42 КоАП, водителю грозит штраф от 3000 до 4500 рублей.

Получить штраф можно еще по дороге на дачу. Если человек решил взять с собой собаку или кошку, то следует помнить правила их перевозки. Отметим, что животные в машине приравниваются к грузу, который не должен как-либо ограничивать управление машиной. То есть необходимо, чтобы питомец не препятствовал обзору и не создавал какие-либо помехи во время движения. Иначе по ст. 12. 21 ч.1 КоАП автомобилисту могут выписать штраф в 500 рублей.

Туалет на участке

Дачникам грозят штрафы и за неправильно установленный уличный туалет на участке. Он должен располагаться на расстоянии не менее 8 метров от колодца, 12 метров от других построек и 2 метров от забора. Также в туалете должен быть установлен герметичный бак, который препятствует проникновению отходов жизнедеятельности на другие участки. Штраф за несоблюдение всех этих требований — от 3000 до 5000 рублей.

Нарушение закона о тишине

Сегодня штрафы за шум можно получить не только в городе, но и за его пределами. Речь идет как о ремонтных работах, так и о громкой музыке.

В каждом регионе существует свой закон о тишине. В Коми по такому закону нельзя шуметь с 22:00 до 07:00 в будни и с 22:00 до 09:00 в выходные и нерабочие праздничные дни. При проведении ремонта ограничения еще более строгие.

Штраф за разведение птиц и животных

В садовом товариществе, как правило, можно разводить любую птицу и кроликов для личных целей. Нормы обычно прописаны в уставах СНТ.

Участок ИЖС предназначен лишь для индивидуального жилищного строительства. На нем можно выращивать цветы, овощи и фрукты. В противном случае дачников могут привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ «Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием».

За разведение животных и птицы на таком участке законом предусмотрен штраф в размере от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка. Если цена не определена, то заплатить придется не менее 10 000 рублей.

Самозахват земли

Чаще всего конфликты у соседей возникают из-за неправильно установленного забора — обычно со смещением на чужой участок. Подать жалобу на такое правонарушение может исключительно владелец земли. Это означает, что право на его владение должно быть подтверждено регистрацией в ЕГРН или иными правоустанавливающими документами. Помимо этого, должно быть проведено межевание участков по правилам. Если ранее этого не было сделано, то следует обратиться к кадастровому инженеру для установления границ участка. Направить жалобу на самозахват земли необходимо в Росреестр. В заявлении следует указать адрес участка, его кадастровый номер и суть проблемы.

Штраф за самозахват земли предусмотрен по статье 7.1 КоАП. Для граждан он составляет от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее 5000 рублей.

Как вычисляют нарушителей

Если раньше вычислять нарушителей помогали только бдительные соседи, то сегодня для этих целей могут использовать и беспилотники. В частности, это касается территориальных споров: в Росреестре сообщили, что нарушителей земельного законодательства будут искать с помощью коптеров. БПЛА делают фото или видео земельных участков, после чего специалисты сравнивают полученные данные с информацией Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Для обеспечения безопасности беспилотные летательные аппараты с видеокамерами используют и подразделения МЧС России. С их помощью спасатели ищут участки с засохшей травой и горами мусора, сообщает портал объясняем.рф.