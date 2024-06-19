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Новый штраф в 15 тысяч рублей в 2024 году: что ждет всех владельцев домов и дач, пользующихся водой

Новый штраф в 15 тысяч рублей в 2024 году: что ждет всех владельцев домов и дач, пользующихся водой

Россиян ждет увеличение штрафов за незаконное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, сообщают "Ведомости".

Министерство юстиции ввело новые меры ответственности за самовольное подключение к централизованным водным сетям. Теперь штраф для физических лиц составляет 15 тысяч рублей, а для руководителей и организаций - от 30 до 80 тысяч и от 100 до 200 тысяч рублей соответственно. Это в 10 раз больше, чем действовавшие ранее штрафы в 1-1,5 тыс. рублей для граждан, 2-3 тыс. для руководителей и 20-30 тыс. для юридических лиц.

Инициатива об ужесточении наказания за незаконные подключения принадлежит депутатам Законодательного собрания Красноярского края. Она направлена на борьбу с нерегламентированным использованием ресурсов, которое ведет к ухудшению состояния водных сетей, снижению качества воды, засорению канализации и росту расходов местных бюджетов.

Эксперты поддерживают данную меру, отмечая, что десятикратное увеличение штрафов соответствует значимости водоснабжения и масштабам ущерба от подобных действий. При этом общественники указывают на неоднозначность положения о штрафовании фактических пользователей, когда лица, осуществившие незаконное подключение, могут остаться неустановленными.

В целом, ужесточение ответственности за самовольное подключение к центральным водным системам рассматривается как способ мотивировать потребителей действовать в рамках закона, а также пополнить государственный бюджет за счет возмещения ущерба.

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