"С сегодняшнего дня станет бесплатным для всех пенсионеров": новая льгота вводится с 1 июля

С 1 июля пожилым людям предлагается уникальная возможность изучить новую профессию. Анастасия Киреева, специалист по пенсионному обеспечению, объявила о программе, доступной для всех старших граждан в их регионах. Разнообразные образовательные программы для пенсионеров будут предоставляться в региональных клубах.

Одно из новых направлений - это курсы по красоте и стилю. Пенсионеры смогут обучиться правильному макияжу, приемам подбора одежды и созданию собственного гардероба. Такие курсы уже запущены в Москве и считаются полезными для освоения профессии стилиста.