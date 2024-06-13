"С сегодняшнего дня станет бесплатным для всех пенсионеров": новая льгота вводится с 1 июля
- 09:40 13 июня
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- Служба новостей
С 1 июля пожилым людям предлагается уникальная возможность изучить новую профессию. Анастасия Киреева, специалист по пенсионному обеспечению, объявила о программе, доступной для всех старших граждан в их регионах. Разнообразные образовательные программы для пенсионеров будут предоставляться в региональных клубах.
Одно из новых направлений - это курсы по красоте и стилю. Пенсионеры смогут обучиться правильному макияжу, приемам подбора одежды и созданию собственного гардероба. Такие курсы уже запущены в Москве и считаются полезными для освоения профессии стилиста.
Помимо курсов по красоте, пенсионеры также смогут посещать занятия по рисованию, танцам, актерскому мастерству и изучению иностранных языков. Все программы будут бесплатными, но необходимо предварительно записаться для участия.
Участвовать могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Подать заявку можно будет начиная с марта.