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В Сыктывкаре бизнесмену грозит штраф за продажу сигарет возле школы

В Сыктывкаре бизнесмену грозит штраф за продажу сигарет возле школыфото редакции

В республике Коми появились новые развития после того, как местный житель выразил недовольство по поводу продажи табачной продукции недалеко от школы №11, расположенной в Нижнем Чове.

В ответ на это обращение, прокуратура региона обратилась в местное управление Роспотребнадзора с требованием организовать проверку данной деятельности.

Следуя этому требованию, Роспотребнадзор провел внеплановый осмотр торговой точки под названием «Абсолют», которая находится в непосредственной близости от указанной школы. Во время проверки было подтверждено, что магазин действительно занимается розничной продажей табачных изделий, расположен при этом менее чем в 100 метрах от территории образовательного учреждения, что нарушает действующее законодательство. Доказательством продажи служил кассовый чек.

На основании выявленных нарушений, прокуратура направила владельцу магазина предписание о необходимости устранения нарушений. Кроме того, предпринимателя вызвали для составления протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 14.53 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусматривающей штрафы для должностных лиц от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, сообщает ведомство.

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