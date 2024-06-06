В Сыктывкаре бизнесмену грозит штраф за продажу сигарет возле школы
- 14:45 6 июня
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- Белла Лебедева
В республике Коми появились новые развития после того, как местный житель выразил недовольство по поводу продажи табачной продукции недалеко от школы №11, расположенной в Нижнем Чове.
В ответ на это обращение, прокуратура региона обратилась в местное управление Роспотребнадзора с требованием организовать проверку данной деятельности.
Следуя этому требованию, Роспотребнадзор провел внеплановый осмотр торговой точки под названием «Абсолют», которая находится в непосредственной близости от указанной школы. Во время проверки было подтверждено, что магазин действительно занимается розничной продажей табачных изделий, расположен при этом менее чем в 100 метрах от территории образовательного учреждения, что нарушает действующее законодательство. Доказательством продажи служил кассовый чек.
На основании выявленных нарушений, прокуратура направила владельцу магазина предписание о необходимости устранения нарушений. Кроме того, предпринимателя вызвали для составления протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 14.53 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусматривающей штрафы для должностных лиц от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, сообщает ведомство.