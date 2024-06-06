В Сыктывкаре бизнесмену грозит штраф за продажу сигарет возле школы

В республике Коми появились новые развития после того, как местный житель выразил недовольство по поводу продажи табачной продукции недалеко от школы №11, расположенной в Нижнем Чове.

В ответ на это обращение, прокуратура региона обратилась в местное управление Роспотребнадзора с требованием организовать проверку данной деятельности.