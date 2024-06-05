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Новости пришли из Сбербанка: начиная с 10 июня, все владельцы банковских карт останутся без рубля

Новости пришли из Сбербанка: начиная с 10 июня, все владельцы банковских карт останутся без рубля

Сбербанк, крупнейший банк России, вводит новую подписку, которая изменит условия использования карт для многих клиентов, пишет progoroduhta.ru.

Эксперт по финансам Валерий Попов пояснил, что данная мера связана с обнулением баланса карты.

При активации подписки, которая стоит всего 99 рублей, некоторые платные услуги для карты и ее владельца станут бесплатными.

Вот некоторые из преимуществ подписки:

  • Обнуление ежемесячной платы за обслуживание карты. Это особенно актуально для тех, кто не получает на карту зарплату или пенсию, и раньше платил 150 рублей в месяц.
  • Бесплатные SMS-уведомления о транзакциях. Обычно за них нужно платить 70 рублей в месяц, если сумма покупок по карте не превышает 5000 рублей.
  • Начисление бонусов за покупки. Эти бонусы можно использовать для оплаты других покупок.

Подписка Сбербанка может стать выгодным предложением для многих клиентов.

Она позволит экономить деньги на обслуживании карты и получать дополнительные бонусы.

Активация подписки доступна с 6 июня 2024 года.

Подробнее о подписке и ее условиях можно узнать на сайте Сбербанка или в мобильном приложении.

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