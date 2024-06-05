Новости пришли из Сбербанка: начиная с 10 июня, все владельцы банковских карт останутся без рубля
- 23:24 5 июня
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- Екатерина Незлоба
Сбербанк, крупнейший банк России, вводит новую подписку, которая изменит условия использования карт для многих клиентов, пишет progoroduhta.ru.
Эксперт по финансам Валерий Попов пояснил, что данная мера связана с обнулением баланса карты.
При активации подписки, которая стоит всего 99 рублей, некоторые платные услуги для карты и ее владельца станут бесплатными.
Вот некоторые из преимуществ подписки:
- Обнуление ежемесячной платы за обслуживание карты. Это особенно актуально для тех, кто не получает на карту зарплату или пенсию, и раньше платил 150 рублей в месяц.
- Бесплатные SMS-уведомления о транзакциях. Обычно за них нужно платить 70 рублей в месяц, если сумма покупок по карте не превышает 5000 рублей.
- Начисление бонусов за покупки. Эти бонусы можно использовать для оплаты других покупок.
Подписка Сбербанка может стать выгодным предложением для многих клиентов.
Она позволит экономить деньги на обслуживании карты и получать дополнительные бонусы.
Активация подписки доступна с 6 июня 2024 года.
Подробнее о подписке и ее условиях можно узнать на сайте Сбербанка или в мобильном приложении.