Победители "СтарТуй" отправятся на международную премию "КАРДО"

12 июня в рамках фестиваля уличной культуры и спорта «СтарТуй» пройдет региональный этап «КАРДО» — первой и единственной в мире премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта. Лучшие участники получат путевку в Ставрополь на гранд-финал.

Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО» существует для поддержки талантов в области уличной культуры и спорта, создания социальных лифтов для молодежи улиц. Она входит в президентскую платформу «Россия ¾ страна возможностей».

«Планируется, что порядка 3000 зрителей смогут посетить соревнования регионального этапа конкурс-премии «КАРДО» в Сыктывкаре 12 июня. Радует, что правительство Республики Коми активно поддерживает данное мероприятие. Это серьезный показатель того, что уличная культура будет развиваться в регионе на высоком уровне», — подчеркивает первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

В программе фестиваля «СтарТуй» состязания для молодежи от 14 до 35 лет по нескольким номинациям: Street dance, Street art, «Скейтбординг», «Самокатный спорт», BMX, «Стритбол». Художники, райдеры и танцоры двух категорий — брейкинг и хип-хоп — смогут претендовать на участие в «КАРДО». Победители отправятся представлять Коми на гранд-финале конкурс-премии с 22 по 25 августа в Ставрополе.

«Для Коми участие в проекте — большой шаг вперед. «СтарТуй» — площадка для творческого роста для представителей уличной культуры: танцоров, скейтеров и художников стрит-арта. Участие в премии «КАРДО» — новый уровень, поскольку наша молодежь сможет проявить себя на международном проекте», — заявил глава Республики Коми Владимир Уйба.

Кроме конкурсной программы, запланирована развлекательная часть для гостей фестиваля с мастер-классами, творческими и спортивными площадками, концертом местных и приглашенных артистов. Фестиваль организован при участии генерального партнера ПАО «Т Плюс».

«Впервые за всю историю «КАРДО» мы в Республике Коми! Большое спасибо коллегам за доверие и профессионализм, за включение в организацию регионального этапа «КАРДО» и создание новых возможностей для жителей региона. Хочу пожелать всем участникам энергии и стиля, нам нужно выбрать самых интересных, кто сможет транслировать уникальный культурный код Коми! Задача сложная, но уверен, что мы сможем выбрать и достойно представить регион на международном Гранд-финале!», — прокомментировал заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни, председатель общероссийской общественной организации «Улицы России» Валентин Работенко.

Организаторами фестиваля «СтарТуй» выступают Комитет по молодежной политике Республики Коми, информационное агентство БНК, администрация МО ГО «Сыктывкар», ГАУ РК «Ресурсный молодежный центр». При поддержке общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта «Улицы России», президентской платформы «Россия — страна возможностей».