В Коми выпускники 11-х классов сдают ЕГЭ по математике

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Математика является одним из ключевых и обязательных экзаменов, необходимых для оформления аттестата о среднем общем образовании. По информации пресс-службы Министерства образования и науки Республики Коми, 31 мая стал днем сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике для выпускников 11-х классов.

В этом году из числа выпускников Республики Коми зафиксировано 3505 участников, зарегистрированных на сдачу математики. Из них 1454 человека выбрали профильный уровень экзамена, который является обязательным для поступления в большинство вузов, тогда как 2002 выпускника ограничились базовым уровнем. Еще 38 выпускников сдают математику в рамках государственного выпускного экзамена.

Для проведения ЕГЭ организовано 63 экзаменационных пункта по всей республике, где задействовано около 1500 организаторов. Также на местах проведения экзамена обеспечена присутствие полиции и медицинских работников для соблюдения порядка и безопасности.

Время на выполнение заданий экзамена различается в зависимости от уровня: базовый уровень предусматривает 3 часа (180 минут) на выполнение, тогда как профильный уровень длится 3 часа 55 минут (235 минут).