В Коми выпускники 11-х классов сдают ЕГЭ по математике
- 13:00 31 мая
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- Белла Лебедева
Математика является одним из ключевых и обязательных экзаменов, необходимых для оформления аттестата о среднем общем образовании.
По информации пресс-службы Министерства образования и науки Республики Коми, 31 мая стал днем сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике для выпускников 11-х классов.
В этом году из числа выпускников Республики Коми зафиксировано 3505 участников, зарегистрированных на сдачу математики. Из них 1454 человека выбрали профильный уровень экзамена, который является обязательным для поступления в большинство вузов, тогда как 2002 выпускника ограничились базовым уровнем. Еще 38 выпускников сдают математику в рамках государственного выпускного экзамена.
Для проведения ЕГЭ организовано 63 экзаменационных пункта по всей республике, где задействовано около 1500 организаторов. Также на местах проведения экзамена обеспечена присутствие полиции и медицинских работников для соблюдения порядка и безопасности.
Время на выполнение заданий экзамена различается в зависимости от уровня: базовый уровень предусматривает 3 часа (180 минут) на выполнение, тогда как профильный уровень длится 3 часа 55 минут (235 минут).
Ожидается, что результаты ЕГЭ по базовой математике будут доступны не позднее 14 июня, а результаты профильного уровня будут объявлены не позднее 17 июня.