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Сыктывкарские приставы разыскивают уроженца Петрозаводска, что задолжал дочери более 400 тысяч рубле

Сыктывкарские приставы разыскивают уроженца Петрозаводска, что задолжал дочери более 400 тысяч рублеФото УФССП России по Коми

Сыктывкарские приставы разыскивают 36-летнего Романа Михайлова, что задолжал своей дочери около полумиллиона рублей. Ориентировку на мужчину предоставили в УФССП России по Коми.

Как уточнили в ведомстве, мужчина родился в Петрозаводске, однако в Коми проживает его ребенок. Сумма задолженности по алиментам превысила 400 тысяч рублей.
Приставы обращаются ко всем жителям региона, владеющим какой-либо актуальной информацией о местонахождении Романа Михайлова, с просьбой передать данные в ОСП по Сыктывкару по телефону 8 (8212) 28-79-92 или в дежурную часть УФССП России по Республике Коми по телефону 8 (8212) 28-74-69 (работает круглосуточно).

Напомним, ранее мы писали о сыктывкарце, задолженность по алиментам которого составляет более 700 тысяч рублей. Мужчина не переводил деньги на содержание дочери дольше двух лет.

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