Сыктывкарские приставы разыскивают уроженца Петрозаводска, что задолжал дочери более 400 тысяч рубле

Сыктывкарские приставы разыскивают 36-летнего Романа Михайлова, что задолжал своей дочери около полумиллиона рублей. Ориентировку на мужчину предоставили в УФССП России по Коми.

Как уточнили в ведомстве, мужчина родился в Петрозаводске, однако в Коми проживает его ребенок. Сумма задолженности по алиментам превысила 400 тысяч рублей.

Приставы обращаются ко всем жителям региона, владеющим какой-либо актуальной информацией о местонахождении Романа Михайлова, с просьбой передать данные в ОСП по Сыктывкару по телефону 8 (8212) 28-79-92 или в дежурную часть УФССП России по Республике Коми по телефону 8 (8212) 28-74-69 (работает круглосуточно).