Перепишут свою судьбу: Павел Глоба рассказал, жизнь каких знаков зодиака изменится ужен в июне
- 13:40 29 мая
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- Служба новостей
Советский и российский астролог Павел Глоба рассказал, что жизнь двух знаков зодиака кардинально изменится в июне 2024 года. Представители двух зодиакальных созвездий смогут очень круто изменить свою жизнь в первый месяц лета. Согласно словам легендарного астролога, это будут Раки и Водолеи.
Для Раков ожидается резкий карьерный рост, который будет связан с их предыдущими достижениями. Новая должность откроет для них перспективные проекты и новые знакомства, а также возможность сменить место жительства по работе.
Что касается Водолеев, то их ждет неожиданное известие, которое перевернет их жизнь. Вероятно, это будет связано с личной или семейной сферой, например, сообщение о предстоящем пополнении в семье или новости от второй половинки, сообщает progorod43.ru.