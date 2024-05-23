В Сыктывкаре арестовали автомобиль женщины, задолжавшей более 400 тысяч рублей
- 16:30 23 мая
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- Белла Лебедева
У должницы есть 10 дней на полное погашение долга, иначе автомобиль будет выставлен на продажу через торги.
В Сыктывкаре судебные приставы провели операцию по аресту автомобиля Audi, принадлежащего женщине 1984 года рождения, которая накопила долг по кредитам свыше 400 тысяч рублей. Действия по взысканию задолженности начались после того, как коллеги из Сыктывдинского района передали столичным приставам сводное исполнительное производство, обнаружив новое место жительства должницы.
Сначала приставы наложили запрет на регистрационные действия с её автомобилем, однако это не стимулировало женщину активнее погашать свои долги. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Штраф», которое сейчас активно проводят в Сыктывкаре совместно с автоинспекторами, было решено перейти к более решительным действиям.
Иномарку остановили на трассе, после чего сразу составили акт описи и ареста движимого имущества с ограничением права пользования для владелицы.