В Сыктывкаре арестовали автомобиль женщины, задолжавшей более 400 тысяч рублей

У должницы есть 10 дней на полное погашение долга, иначе автомобиль будет выставлен на продажу через торги.

В Сыктывкаре судебные приставы провели операцию по аресту автомобиля Audi, принадлежащего женщине 1984 года рождения, которая накопила долг по кредитам свыше 400 тысяч рублей. Действия по взысканию задолженности начались после того, как коллеги из Сыктывдинского района передали столичным приставам сводное исполнительное производство, обнаружив новое место жительства должницы.