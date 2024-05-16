"Проверять будут абсолютно всех": пенсионеров старше 60 лет ожидают неприятные перемены с 18 мая

С 18 мая в регионах Урала реализуется специальная программа, направленная на защиту пожилых граждан от мошенничества. Ее организаторы проводят информационные беседы с людьми в возрасте 60-80 лет прямо на улицах городов.

Цель этих бесед - предупредить пожилых людей о распространенных мошеннических схемах и научить их способам противодействия подобным угрозам. Сотрудники полиции и другие эксперты рассказывают пенсионерам о наиболее распространенных видах обмана и дают практические рекомендации по обеспечению личной безопасности.