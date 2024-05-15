В военной спецоперации погибли два бойца из Коми

Еще два бойца из Коми Павел Влас и Юрий Бем погибли в зоне СВО. О трагедии стало известно вчера, 13 мая.

Рядовой Павел Влас - уроженец Корткеросского района. Он родился и вырос в селе Приозёрный. Поздне переехал в столицу Коми, откуда его призвали на фронт. Служил в должности номера расчёта стрелкового отделения.