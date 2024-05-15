В военной спецоперации погибли два бойца из Коми
- 07:00 15 мая
- 12+
- Татьяна Зубова
Еще два бойца из Коми Павел Влас и Юрий Бем погибли в зоне СВО. О трагедии стало известно вчера, 13 мая.
Рядовой Павел Влас - уроженец Корткеросского района. Он родился и вырос в селе Приозёрный. Поздне переехал в столицу Коми, откуда его призвали на фронт. Служил в должности номера расчёта стрелкового отделения.
Юрий Бем родился и вырос в Сыктывкаре. До службы в рядах вооружённых Сил Российской Федерации проживал в поселке Верхняя Максакова. В зоне СВО выполнял боевые задачи в должности номера расчёта орудия самоходно-артиллерийского взвода.
Губернатор республики Владимир Уйба выразил соболезнования близким военных, пожелал набраться мужества, чтобы пережить боль от утраты родных людей.
Напомним, ранее в Коми участник СВО ценой собственной жизни спас женщину. Он вызволил из реки тонущую женщину, однако сам выбраться на берег уже не смог.