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В военной спецоперации погибли два бойца из Коми

В военной спецоперации погибли два бойца из Коми

Еще два бойца из Коми Павел Влас и Юрий Бем погибли в зоне СВО. О трагедии стало известно вчера, 13 мая.

Рядовой Павел Влас - уроженец Корткеросского района. Он родился и вырос в селе Приозёрный. Поздне переехал в столицу Коми, откуда его призвали на фронт. Служил в должности номера расчёта стрелкового отделения.

Юрий Бем родился и вырос в Сыктывкаре. До службы в рядах вооружённых Сил Российской Федерации проживал в поселке Верхняя Максакова. В зоне СВО выполнял боевые задачи в должности номера расчёта орудия самоходно-артиллерийского взвода.

Губернатор республики Владимир Уйба выразил соболезнования близким военных, пожелал набраться мужества, чтобы пережить боль от утраты родных людей.

Напомним, ранее в Коми участник СВО ценой собственной жизни спас женщину. Он вызволил из реки тонущую женщину, однако сам выбраться на берег уже не смог.

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