В зоне проведения СВО погибли два жителя Коми

В ходе проведения специальной военной операции геройски погибли жители Республики Коми – рядовой Павел Влас и ефрейтор Юрий Бем. Об этом стало известно из социальных сетей главы региона.

Павел Иванович Влас родом из поселка Приозерный в Корткеросском районе. Мужчина проживал в Сыктывкар. На СВО он служил в должности номера расчета стрелкового отделения.

Юрий Александрович Бем родился в Сыктывкаре. До специальной военной операции он проживал в Верхней Максаковке. Боец служил в должности номера расчета орудия самоходно-артиллерийского взвода.

Глава Коми Владимир Уйба выразил искренние соболезнования родным и близким погибших героев.