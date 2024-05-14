В зоне проведения СВО погибли два жителя Коми
- 23:00 14 мая
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- Олег Помидоров
В ходе проведения специальной военной операции геройски погибли жители Республики Коми – рядовой Павел Влас и ефрейтор Юрий Бем. Об этом стало известно из социальных сетей главы региона.
Павел Иванович Влас родом из поселка Приозерный в Корткеросском районе. Мужчина проживал в Сыктывкар. На СВО он служил в должности номера расчета стрелкового отделения.
Юрий Александрович Бем родился в Сыктывкаре. До специальной военной операции он проживал в Верхней Максаковке. Боец служил в должности номера расчета орудия самоходно-артиллерийского взвода.
Глава Коми Владимир Уйба выразил искренние соболезнования родным и близким погибших героев.
“Желаю мужества и сил пережить боль невосполнимой утраты. Наши земляки до конца выполнили воинский долг, отдав свои жизни за Родину. Вечная им память и вечная слава”, – сообщил Владимир Уйба.