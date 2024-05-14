Теперь штрафовать будут прямо на заправке: водителей ждет неприятный сюрприз с 1 июня

Фото из архива "Про Города"

Будьте осторожны Автомобилисты, будьте бдительны! Штрафы могут поджидать вас не только на дорогах, но и на автозаправочных станциях (АЗС). Эксперты портала "Главсовет" напоминают о важных правилах безопасности, которые необходимо соблюдать при посещении заправок, сообщает progorod58.ru.

Глушите двигатель перед заправкой Перед тем, как начать заправку, не забывайте глушить двигатель. Это не просто формальность, а мера предосторожности. Пары топлива могут легко воспламениться, особенно если ваш автомобиль имеет проблемы с системой зажигания. Чтобы избежать опасности, лучше всегда выключать двигатель перед заправкой.

Соблюдайте дистанцию между автомобилями

Дистанция между автомобилями на заправке также играет важную роль. Правила устанавливают минимальное расстояние в три метра между машинами. Если вы стоите в очереди на въезд, убедитесь, что дистанция между автомобилями составляет не менее одного метра. Это позволит избежать аварий и обеспечить безопасность на АЗС.

Не нарушайте правила дорожного движения

Не забывайте, что правила дорожного движения (ПДД) действуют и на заправках. Запрещено проезжать сквозь АЗС, поворачивать или разворачиваться на ее территории. Превышение скорости также может привести к неприятным последствиям и штрафам.

Избегайте действий, способных вызвать пожар

Будьте бдительны и избегайте действий, способных вызвать пожар. Курение на АЗС категорически запрещено, даже внутри автомобиля. Не используйте пластиковые контейнеры для хранения топлива, так как они могут накапливать статическое электричество и стать причиной возгорания.

Дополнительные рекомендации

Помимо вышеперечисленных правил, эксперты "Главсовета" рекомендуют:

Использовать только исправные топливораздаточные колонки.

Не оставлять детей без присмотра на территории АЗС.

Не использовать мобильный телефон во время заправки.

Внимательно следить за показаниями топливомера.

Оплачивать топливо только после завершения заправки.

Соблюдение этих простых правил поможет вам избежать неприятностей и обеспечить безопасность на АЗС.