В зоне СВО погиб боец из Сыктывкара

Рядовой Денис Рогалев - уроженец столицы республики. В зоне боевых действий молодой человек выполнял поставленные перед ним задачи в должности стрелка стрелкового отделения.

Напомним, ранее власти Коми предложили освобождать участников СВО от уплаты транспортного налога. Новая мера поддержки при этом доступна лишь для владельцев отечественных авто (на 2021-2023 годы, за налоговый период, соответствующий году начала служебной командировки). С инициативой выступил заместитель председателя Правительства Коми-министр финансов региона Владимир Казаков. В категорию льготников чиновник также предложил включить и многодетные семьи.