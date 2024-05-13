В зоне СВО погиб боец из Сыктывкара
- 06:00 13 мая
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- Татьяна Зубова
В ходе военной спецоперации погиб боец из Коми Денис Рогалев. О трагедии стало известно вчера, 12 мая.
Рядовой Денис Рогалев - уроженец столицы республики. В зоне боевых действий молодой человек выполнял поставленные перед ним задачи в должности стрелка стрелкового отделения.
Губернатор региона Владимир Уйба выразил соболезнования близким погибшего и пожелал сил пережить горе от утраты родного человека.
Напомним, ранее власти Коми предложили освобождать участников СВО от уплаты транспортного налога. Новая мера поддержки при этом доступна лишь для владельцев отечественных авто (на 2021-2023 годы, за налоговый период, соответствующий году начала служебной командировки). С инициативой выступил заместитель председателя Правительства Коми-министр финансов региона Владимир Казаков. В категорию льготников чиновник также предложил включить и многодетные семьи.