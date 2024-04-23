В Сыктывкаре неизвестный ударил девушку в ТРЦ

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За прошедшую неделю сотрудники подразделений вневедомственной охраны по Коми минимум 130 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналу тревога. За административные правонарушения задержаны 43 человека, 3 – за совершение различного рода преступлений.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в одном из торговых центров Сыктывкара сработала тревожная кнопка. К прибывшим на место происшествия росгвардейцам обратилась 24-летняя девушка. Она пояснила, что неизвестный мужчина ударил ее. Гражданин, находясь в общественном месте, продолжал вести себя агрессивно, на просьбу сотрудников Росгвардии прекратить не отреагировал.