Все накопления обесценятся в апреле: новая волна девальвации как в 90-х

Россиян предупредили о возможной девальвации рубля в ближайшие месяцы. Доходы и накопления могут обесцениться уже в апреле-мае. Аналитик связывает это с изменениями в денежно-кредитной политике, которые планируются руководством ключевых финансовых учреждений страны. Материал опубликовали на сайте deita.ru.

Центральный банк России рассматривает возможность уменьшения ключевой процентной ставки в ближайшем будущем. До того как это произойдет, рубль, по мнению эксперта, будет демонстрировать стабильность по отношению к ведущим валютам мира.