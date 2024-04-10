Роковая встреча: Павел Глоба назвал три знака, которые встретятся с человеком из прошлого в апреле

Павел Глоба, известный астролог, телеведущий и писатель, утверждает, что в апреле 2024 года трем представителям зодиакального круга предстоит встреча со значимым для них человеком из своего прошлого.

Овны столкнутся с человеком, причинившим им немало боли. Хотя этот человек попытается возобновить отношения, Глоба советует Овнам не соглашаться на это, так как его чувства окажутся неискренними и будут выражать только его скуку и одиночество.