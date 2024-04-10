Роковая встреча: Павел Глоба назвал три знака, которые встретятся с человеком из прошлого в апреле
- 13:25 10 апреля
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- Служба новостей
Павел Глоба, известный астролог, телеведущий и писатель, утверждает, что в апреле 2024 года трем представителям зодиакального круга предстоит встреча со значимым для них человеком из своего прошлого.
Овны столкнутся с человеком, причинившим им немало боли. Хотя этот человек попытается возобновить отношения, Глоба советует Овнам не соглашаться на это, так как его чувства окажутся неискренними и будут выражать только его скуку и одиночество.
К Весам, напротив, притянется человек из прошлого в их нынешнюю жизнь. Они часто думают о нем и не могут отпустить. Астролог уверен, что эта встреча не случайна и отношениям можно дать второй шанс.
Козероги, в свою очередь, столкнутся со своей прошлой любовью. Если они вновь решат довериться ему, то почувствуют боль сильнее, чем в предыдущий раз, сообщает progoroduhta.ru.