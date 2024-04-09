Роковая встреча: Павел Глоба назвал три знака, которые столкнутся с человеком из прошлого в апреле

Фото из архива "Про Города"

Эта встреча, по мнению астролога, изменит жизнь этих трех знаков зодиака Павел Глоба, известный российский астролог, телеведущий и писатель, сулит в апреле 2024 года трем представителям зодиакального круга встречу со значимым для них человеком из своего прошлого.

Овны столкнутся с человеком, причинившим им немало боли. Хотя этот человек попытается возобновить отношения, Глоба советует Овнам не соглашаться на это, так как его чувства окажутся неискренними и будут выражать только его скуку и одиночество.

К Весам, напротив, притянется человек из прошлого в их нынешнюю жизнь. Они часто думают о нем и не могут отпустить. Астролог уверен, что эта встреча не случайна и отношениям можно дать второй шанс.