Они выбраны богами: Павел Глоба предрек дичайшую волну успеха трем знакам зодиака с 8 апреля

Фото из архива "Про Города"

Весна станет временем перемен и новых начинаний По словам известного астролога Павла Глобы, весна 2023 года будет благоприятным периодом для представителей водной стихии – Раков, Скорпионов и Рыб. Стихия воды наделит своих подопечных интуицией, чувствительностью и способностью к адаптации, что откроет перед ними широкие возможности для успеха и процветания.

Рак (21 июня - 22 июля)

Для Раков весна станет временем перемен и новых начинаний. Два критических дня – 6 и 10 апреля – потребуют повышенного внимания и контроля эмоций. В эти периоды Ракам следует избегать импульсивных решений и тщательно обдумывать свои действия. Однако эти испытания не должны стать препятствием на пути к удаче, которая будет сопутствовать Ракам в так называемом "коридоре удачи". В этот период, с 11 по 25 апреля, Ракам следует смело действовать, не упуская ни одной возможности, и успех не заставит себя ждать.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпионы также окажутся в благоприятном положении, но им следует проявлять осторожность и осмотрительность. Особый риск подстерегает 26 апреля, когда возможны неприятности, связанные с употреблением алкоголя или вождением. В остальном весна сулит Скорпионам финансовый успех и удачу во всех начинаниях. Звезды рекомендуют Скорпионам сосредоточиться на долгосрочных проектах и инвестициях, которые принесут ощутимую прибыль в будущем.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбам следует остерегаться мошенников и сомнительных авантюр. Звезды предостерегают от участия в рискованных предприятиях и рекомендуют Рыбам тщательно проверять всю поступающую информацию. С 11 апреля удача будет на стороне Рыб, и остаток месяца они смогут использовать ее для достижения своих целей. Проявляя инициативу и смелость, Рыбы могут добиться значительных успехов в финансовой сфере и карьере.

Общие рекомендации для всех трех знаков

Для всех представителей водной стихии весна станет временем активных действий и реализации планов. Не стоит бояться трудностей и препятствий, ведь они лишь закалят характер и приведут к еще большему успеху. Важно сохранять оптимизм и веру в себя, а также не упускать возможности, которые предоставит судьба.