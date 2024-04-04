Не до шуток: россиян призывают покинуть свои дома 6 апреля 2024

Апрель - это месяц, когда весна вступает в свои права, принося с собой тепло и увеличение светового дня. Это идеальное время для прогулок и поездок за город, а также для наблюдения за звездами и планетами.

Чтобы помочь вам спланировать незабываемые наблюдения за космосом, мы подготовили календарь астрономических событий на апрель 2024 года. Среди них - полное солнечное затмение, пик яркости кометы, сближения планет, а также традиционные новолуние и полнолуние.