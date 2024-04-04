Не до шуток: россиян призывают покинуть свои дома 6 апреля 2024
- 00:00 5 апреля
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Апрель - это месяц, когда весна вступает в свои права, принося с собой тепло и увеличение светового дня. Это идеальное время для прогулок и поездок за город, а также для наблюдения за звездами и планетами.
Чтобы помочь вам спланировать незабываемые наблюдения за космосом, мы подготовили календарь астрономических событий на апрель 2024 года. Среди них - полное солнечное затмение, пик яркости кометы, сближения планет, а также традиционные новолуние и полнолуние.
Календарь астрономических событий на апрель 2024 года
- 3 апреля: Венера окажется рядом с Нептуном в созвездии Рыб около 16:00 (мск). Планеты можно будет наблюдать в бинокль.
- 6 апреля: Марс приблизится к Луне. Объекты соединятся утром - примерно с 7:00 до 8:00 - в созвездии Овна и будут видны невооруженным взглядом.
- 6 апреля: Сатурн подойдет к Луне примерно в 12:20-13:10 в созвездии Водолея. Чтобы различить небесные тела, ориентируйтесь на созвездие Водолея.
- 8 апреля: Новолуние и полное солнечное затмение. К сожалению, затмение смогут наблюдать только жители США, Мексики и Канады.
- 10 апреля: Сатурн встретится с Марсом в созвездии Водолея около 22:00 (мск). Планеты можно будет различить без специальных оптических приборов.
- 21 апреля: Комета 12P/Понса-Брукса достигнет максимальной яркости. Это космический вулкан, который состоит изо льда. Иногда он извергается, и в космос выбрасываются сгустки льда и газа - из-за этого и повышается яркость кометы. Ученые предполагают, что наблюдать необычное явление можно будет невооруженным взглядом.
- 21 апреля: Юпитер окажется рядом с Ураном в созвездии Овна в 5:27 (мск). На этот раз рекомендуем захватить бинокль, чтобы как следует все рассмотреть.
- 22 апреля: Пик звездопада Лириды. Астрономы прогнозируют до 22 метеоров в час.
- 24 апреля: Полнолуние.
- 29 апреля: Марс приблизится к Нептуну в созвездии Рыб в 7:30 (мск). Рекомендуем взять бинокль или телескоп.
Не забудьте проверить прогноз погоды перед наблюдением, чтобы убедиться, что небо будет ясным. Карта осадков Яндекс Погоды поможет вам в этом.