В апреле 2024 года пенсии начнут приходить в другое время: в Соцфонде сказали, как теперь все будет

В апреле 2024 года пенсионеры столкнутся с изменениями в расписании выплат пенсий. Это связано с наступающими праздничными и выходными днями. Изменения затронут всех пожилых граждан по всей России. Об этом пишет портал pg12.ru.

В России майские праздники в этом году начнутся уже с 28 апреля, воскресенья, и продлятся до 1 мая. Это означает, что пенсионерам, привыкшим получать свои пенсии в первые дни каждого месяца, выплаты за май будут перечислены уже в конце апреля.