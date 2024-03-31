Для всех, у кого есть дача или дом на участке, вводят новые жесткие штрафы с 1 апреля
- 10:15 31 марта
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- Служба новостей
С наступлением весны многие владельцы дач приступают к активной борьбе с насекомыми и вредителями, применяя, например, метод выкуривания: разведение костров из влажных дров, чтобы получился густой дым, которые эффективно выгоняет нежелательных гостей с дачного участка. Хотя закон не предусматривает штрафы за сам процесс дезинсекции, однако есть риск нарушения правил пожарной безопасности при разжигании огня могут привести к финансовым санкциям.
Для безопасного сжигания предусмотрены следующие меры:
- Яма для огня должна быть вырыта на глубину не менее 30 см и иметь диаметр не более метра.
- Обустроенная площадка для сжигания требует удаления сухой растительности и, желательно, бетонного основания. На ней следует установить металлическую емкость с надежным дном, объемом до одного кубического метра, изготовленную из негорючего материала.
- Дистанция до жилых построек должна составлять минимум 5 метров, при этом по пути к дому не должно быть препятствий в виде других строений или мусора. Основная задача — предотвратить распространение огня и пепла на соседние объекты.
- Кроме этого, стоить учитывать, что вокруг места для костра в радиусе двух метров не должно быть воспламеняющихся материалов. Рядом с местом сжигания необходимо иметь средства для тушения огня: воду или песок, а также металлический лист для накрытия емкости в случае возникновения угрозы.
Несоблюдение указанных мер безопасности может привести к штрафам, которые имеют право наложить представители полиции, МЧС и, в некоторых случаях, представители местного самоуправления. Жалобы на нарушения могут поступить от соседей, обративших внимание на игнорирование правил.
Специалисты советуют, что для предотвращения появления вредителей на даче без риска получения штрафа рекомендуется искать альтернативные методы борьбы или строго следовать всем предписаниям касательно безопасного использования огня, пишет sevastopolmedia.ru.