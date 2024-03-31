Для всех, у кого есть дача или дом на участке, вводят новые жесткие штрафы с 1 апреля

С наступлением весны многие владельцы дач приступают к активной борьбе с насекомыми и вредителями, применяя, например, метод выкуривания: разведение костров из влажных дров, чтобы получился густой дым, которые эффективно выгоняет нежелательных гостей с дачного участка. Хотя закон не предусматривает штрафы за сам процесс дезинсекции, однако есть риск нарушения правил пожарной безопасности при разжигании огня могут привести к финансовым санкциям.

Для безопасного сжигания предусмотрены следующие меры: