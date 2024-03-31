На них обрушатся купюры: Павел Глоба советует купить лотерейный билет в апреле двум знакам зодиака
- 07:50 31 марта
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- Служба новостей
Признанный астролог и эксперт по звездам Павел Глоба рассказал, какие знаки зодиака в апреле 2024 года имеют шанс приобрести лотерейный билет и выиграть крупный денежный приз. По его мнению, только двум знакам зодиака суждено открыть денежный коридор в этом месяце, что создает блестящую возможность сорвать неплохой куш.
Близнецы - знак воздуха, которым, по мнению Глобы, можно только позавидовать в апреле. Их дела пойдут в гору, их доход существенно вырастет. Звезды обеспечат Близнецам финансовую удачу, поэтому их действия и решения в авантюрных проектах будут приносить им значительную прибыль.
Водолеи, в свою очередь, должны проявить высокую стойкость, чтобы остаться непоколебимыми перед соблазнами. Павел Глоба советует не увлекаться деньгами, не тратьте их напрасно. Если Водолеи смогут правильно распоряжаться своими финансами, то денежный поток будет оставаться открытым для них в течение продолжительного времени.