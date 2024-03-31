На них обрушатся купюры: Павел Глоба советует купить лотерейный билет в апреле двум знакам зодиака

Признанный астролог и эксперт по звездам Павел Глоба рассказал, какие знаки зодиака в апреле 2024 года имеют шанс приобрести лотерейный билет и выиграть крупный денежный приз. По его мнению, только двум знакам зодиака суждено открыть денежный коридор в этом месяце, что создает блестящую возможность сорвать неплохой куш.

Близнецы - знак воздуха, которым, по мнению Глобы, можно только позавидовать в апреле. Их дела пойдут в гору, их доход существенно вырастет. Звезды обеспечат Близнецам финансовую удачу, поэтому их действия и решения в авантюрных проектах будут приносить им значительную прибыль.