Жители Коми во время командировок и отпусков стали активнее пользоваться каршерингом

За год количество посетителей платформ для краткосрочной аренды автомобиля из Республики Коми увеличилось на 18%. В то же время длительность использования водителями из региона сервисов российского каршеринга в 2023 году выросла на 60%. В целом по стране динамика оказалась чуть меньше и составила 43%, отметили в своем исследовании аналитики Yota.

Жители Коми чаще прибегают к каршеринговым сервисам, находясь в путешествии в других регионах. Пик востребованности автомобилей в аренду приходится на август и октябрь. В эти месяцы популярность таких платформ среди водителей из Республики Коми на 46% выше среднемесячных показателей года. Больше всего местных водителей интересовали сервисы "Ситидрайв" и BelkaCar.