Жители Коми во время командировок и отпусков стали активнее пользоваться каршерингом
- 13:35 28 марта
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- AnnaAnna
За год количество посетителей платформ для краткосрочной аренды автомобиля из Республики Коми увеличилось на 18%. В то же время длительность использования водителями из региона сервисов российского каршеринга в 2023 году выросла на 60%. В целом по стране динамика оказалась чуть меньше и составила 43%, отметили в своем исследовании аналитики Yota.
Жители Коми чаще прибегают к каршеринговым сервисам, находясь в путешествии в других регионах. Пик востребованности автомобилей в аренду приходится на август и октябрь. В эти месяцы популярность таких платформ среди водителей из Республики Коми на 46% выше среднемесячных показателей года. Больше всего местных водителей интересовали сервисы "Ситидрайв" и BelkaCar.
В 2023 году россияне потратили на каршеринговые сервисы на 43% больше минут¹, чем годом ранее. Также более чем на четверть выросла средняя продолжительность их использования (+28%). Заметнее всего среднее время использования увеличилось у приложений BelkaCar (+350%), "Делимобиль" (+307%), а также "Яндекс Драйва" (+156%).
В то же время аудитория сервисов по аренде автомобилей выросла на 14%. Самый активный рост по числу пользователей в 2023 году продемонстрировал "Яндекс Драйв" — за год его аудитория увеличилась на 56%. Также существенно выросло количество пользователей "РентРайд", работающего по модели peer-to-peer (+47%), и BelkaCar (+40%).
Около половины пользователей каршеринга — это абоненты в возрасте 26-35 лет (48%). Однако в 2023 году значительный рост показала взрослая аудитория — клиентов 46+ лет стало больше на 22%. Самая молодая аудитория оказалась у сервиса MaturCar (23% их пользователей моложе 26 лет), а наиболее взрослая — у "Яндекс Драйва" (22% абонентов старше 46 лет).
Большинство пользователей каршеринговых сервисов — мужчины (72% аудитории). Однако именно женская аудитория обеспечила основной прирост интернет-трафика таких приложений в 2023 году (+16%).
В 2023 году дольше всего сервисами для каршеринга в среднем пользовались абоненты из Сочи, Салехарда, Улан-Удэ и Чебоксар. Больше всего гигабайт в среднем тратили пользователи из Чебоксар, Элисты, Смоленска, Тамбова и Саранска. В исследовании учитывался трафик и за пределами родного региона.
Схожую динамику показывает и аналитика МегаФона. Как сообщает пресс-служба оператора, абоненты из Республики Коми также чаще выбирают "Ситидрайв" и BelkaCar. Общий рост использования каршеринговых ресурсов в регионе год к году увеличился в два раза.
¹При подсчетах учитывалось всё время активного использования приложения абонентами.