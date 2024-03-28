"Выходные перенесли, этого требует ситуация в стране": майские праздники внезапно перенесли

В этом году российское правительство внесло изменения в график майских праздников, из-за чего некоторые выходные перенесли В этом году были изменения в расписании выходных и праздничных дней. Выходной день, который обычно приходится на 27 апреля (субботу), был перенесен на понедельник, 29 апреля, что сделало понедельник дополнительным нерабочим днем.

Кроме того, вторник, 30 апреля, стал выходным днем, так как он был перенесен с 2 ноября. Еще один выходной день выпал на пятницу, 10 мая, за счет переноса рабочего дня с субботы, 6 января.

Майские праздники в этом году начинаются не в начале месяца, как обычно. Первый блок праздничных дней включает в себя воскресенье, 28 апреля, понедельник, 29 апреля (перенесенный выходной), вторник, 30 апреля (дополнительный выходной) и среду, 1 мая (День труда). После этого следуют обычные рабочие дни - четверг, 2 мая, и пятница, 3 мая.

Второй блок праздничных дней начинается с субботы, 4 мая, и продолжается до воскресенья, 12 мая. В этот период также входят четверг, 9 мая (День Победы) и пятница, 10 мая (перенесенный выходной).