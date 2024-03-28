"Теперь будет запрещено". Всех, у кого есть квартира и дача, ждет неприятный сюрприз с 29 марта

Владельцам квартир и дачных участков грозят новые правила, вступившие в силу недавно. Согласно изменениям в законодательстве, собственникам недвижимости придется изменить свое поведение. Особенно сильно затронуты правила для дачников.

Теперь им разрешено готовить шашлык только на мангалах, находящихся на расстоянии не менее 5 метров от дома. Сжигать ветки и траву можно только в специальных бочках, находящихся на расстоянии 15 метров от дачного дома. Вести костер на участке станет запрещено.



Эксперт также отметил, что на даче должна быть емкость с водой или огнетушитель для тушения возможного пожара. За нарушение этих правил власти могут выписать штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.



Жителям многоэтажных домов также придется ограничить свое поведение. Им запрещено запускать пиротехнику в своей квартире, включая бенгальские огни, даже на балконе. Хлопушки также попадают под запрет.



Новые правила поведения для владельцев недвижимости могут вызвать неудобства, но их основная цель - обеспечение безопасности и защита окружающей среды, сообщает progoroduhta.ru.