В апреле пощады не ждите: дачников начнут штрафовать за инструменты и садовую технику

Фото из архива "ПроГород"

Многие дачники используют садовую технику, такую как триммеры, газонокосилки и насосы. Однако важно знать, что за ее использование в неположенное время можно получить штраф Федеральный закон о тишине

В России нет федерального закона о тишине. Однако во многих регионах приняты свои законы и постановления, которые устанавливают время, когда запрещено шуметь.

Время тишины в регионах

Например, в Москве время тишины действует с 21:00 до 8:00 в будние дни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни. В Московской области время тишины действует с 22:00 до 7:00 в будние дни и с 23:00 до 9:00 в выходные и праздничные дни.

Штрафы за нарушение тишины

Если дачник использует садовую технику в неположенное время, он может быть оштрафован. Штраф может составлять от 1 до 3 тысяч рублей. При повторных нарушениях сумма штрафа может быть увеличена.

Уровень шума

В некоторых случаях штраф может быть выписан не только за использование техники в неположенное время, но и за превышение уровня шума. Если уровень шума от техники превышает 100 децибел, соседи могут пожаловаться в соответствующие органы.

Как избежать штрафа

Чтобы избежать штрафа за использование садовой техники, необходимо соблюдать следующие правила:

Использовать технику только в разрешенное время.

Выбирать технику с низким уровнем шума.

Использовать технику вдали от жилых домов.

Устанавливать глушители на технику.