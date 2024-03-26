Купите лотерейный билет: к кому по прогнозу Павла Глобы придет денежная удача с 27 марта
- 19:40 26 марта
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- Служба новостей
С 27 марта фортуна улыбнется двум знакам зодиака
По словам известного астролога Павла Глобы, эти люди могут без опасений попытаться свою удачу в лотерее. По его прогнозу, приход денежной удачи ожидается с 27 марта. Приобретение лотерейного билета не будет лишним. Об этом сообщает новостной портал gorodkirov.ru.
Список счастливчиков весны начинается с Овнов. Эти люди в ближайшем будущем смогут успешно справиться с любым делом, порученным им. Неудивительно, что их финансовое благополучие будет увеличиваться с каждым часом. Кроме того, важную роль сыграет внешний источник. Возможно, они получат наследство от дальних родственников или кто-то вернет старый долг.
Стрельцам удастся превратить свое любимое дело в источник дохода. Таким образом, они найдут работу мечты, которая будет приносить радость и финансовую выгоду одновременно. При наличии настойчивости и трудолюбия, деньги придут к ним быстрее.