Жителей России призвали покинуть свои дома 24 марта 2024 года

Март порадовал астрономическими явлениями: 10 числа можно было наблюдать новолуние, 20 марта - весеннее равноденствие.

Еще одно увлекательное событие ожидается 24 марта. В этот день Меркурий достигнет наибольшей восточной элонгации в 18.7 градусов от Солнца.

Это благоприятный период для наблюдения планеты, так как она будет находиться в самой высокой точке на вечернем западном небе. Ученые отмечают, что наблюдать за астрономическим событием можно будет сразу после заката на низком уровне видимости.