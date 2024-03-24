Жителей России призвали покинуть свои дома 24 марта 2024 года
- 14:25 24 марта
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- Служба новостей
Март порадовал астрономическими явлениями: 10 числа можно было наблюдать новолуние, 20 марта - весеннее равноденствие.
Еще одно увлекательное событие ожидается 24 марта. В этот день Меркурий достигнет наибольшей восточной элонгации в 18.7 градусов от Солнца.
Это благоприятный период для наблюдения планеты, так как она будет находиться в самой высокой точке на вечернем западном небе. Ученые отмечают, что наблюдать за астрономическим событием можно будет сразу после заката на низком уровне видимости.
Для наблюдения астрономических явлений рекомендуется покинуть город. Вдали от населенных мест отсутствует сильное световое загрязнение, что способствует ясности небосвода, пишет портал gorodkirov.ru.