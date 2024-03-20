В Коми суды стали реже сажать преступников за решетку

На пресс-конференции в Верховном суде Коми, которая прошла 20 марта, были объявлены изменения в практике назначения наказаний. Суды республики все чаще стали применять штрафы в качестве наказания (10,5% от общего числа осужденных в 2023 году по сравнению с 7% в 2022 году).

Обязательные работы получили 12% осужденных, исправительные работы – 11% (против 9% в предыдущем году), принудительные работы – 11% (в 2022 году этот показатель составлял всего 2%), ограничение свободы – 5% осужденных, а лишение свободы – 36% (43% в 2022 году).

"Высокий процент осужденных к реальному лишению свободы можно объяснить значительным количеством рецидивных преступлений. По данным МВД, примерно 42-44% преступлений совершаются лицами, имеющими судимость", – отметил председатель Верховного суда Александр Хамицевич.

В то же время, в Коми стали чаще применять обязательные работы в качестве наказания. Зампредседатель Верховного суда Коми Андрей Шевелев отметил, что такое наказание является эффективным: