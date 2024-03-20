В Коми суды стали реже сажать преступников за решетку
- 18:00 20 марта
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- Елизавета Петрова
На пресс-конференции в Верховном суде Коми, которая прошла 20 марта, были объявлены изменения в практике назначения наказаний. Суды республики все чаще стали применять штрафы в качестве наказания (10,5% от общего числа осужденных в 2023 году по сравнению с 7% в 2022 году).
Обязательные работы получили 12% осужденных, исправительные работы – 11% (против 9% в предыдущем году), принудительные работы – 11% (в 2022 году этот показатель составлял всего 2%), ограничение свободы – 5% осужденных, а лишение свободы – 36% (43% в 2022 году).
"Высокий процент осужденных к реальному лишению свободы можно объяснить значительным количеством рецидивных преступлений. По данным МВД, примерно 42-44% преступлений совершаются лицами, имеющими судимость", – отметил председатель Верховного суда Александр Хамицевич.
В то же время, в Коми стали чаще применять обязательные работы в качестве наказания. Зампредседатель Верховного суда Коми Андрей Шевелев отметил, что такое наказание является эффективным:
"У нас достаточно много лиц осуждены за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Отправляя таких людей на обязательные работы, суды лишают их возможности управлять транспортным средством и употреблять алкоголь. Таким образом, человек может как-то полезно провести время и принести пользу обществу".
Александр Хамицевич также добавил, что осужденные к обязательным работам быстрее выплачивают возмещение причиненного ущерба. На пресс-конференции были представлены и другие статистические данные.
В Коми сократилось количество несовершеннолетних осужденных: их число уменьшилось с 190 в 2022 году до 135 в 2023 году. Было прекращено производство по 463 уголовным делам по разным основаниям.
В 68 случаях уголовные дела были прекращены после назначения штрафа. Также в 2023 году судами Коми было рассмотрено 535 материалов об условно-досрочном освобождении, из которых 173 заявления были удовлетворены.