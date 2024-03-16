Жительница Коми выпила бутылку вина и теперь заплатит штраф

На 14 километре трассы Сыктывкар – Ухта сотрудники ГИБДД остановили Nissan Primera. За рулём автомобиля была женщина. Результаты освидетельствования показали, что она находится в нетрезвом виде. В выдыхаемом воздухе зафиксировали 0,221 мг/л содержания алкоголя.

Как пояснила автоледи, накануне вечером она выпила бутылку вина. На утро женщина чувствовала себя хорошо, посчитала, что отрезвела, и поехала к маме. Она согласилась с предъявленным ей обвинением. Суд не установил смягчающих и отягчающих обстоятельств и вынес решение в виде лишения прав на полтора года и штрафа в размере 30 тысяч рублей.