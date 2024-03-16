"Теперь будет бесплатно для каждого пенсионера": новая льгота вводится уже с 17 марта

Пожилым людям было предложено новое удивительное предложение, доступное с 17 марта. Любой старший гражданин в своем регионе сможет воспользоваться этим предложением. Благодаря этому многие смогут изучить новую профессию. Об этом сообщила специалист по пенсионному обеспечению Анастасия Киреева, пишет progorodsamara.ru.

По мнению эксперта, старшие граждане в региональных клубах ожидает новый сюрприз. Рассматриваются программы, предоставляющие пенсионерам разнообразные виды занятий абсолютно бесплатно. Теперь в рамках этих клубов будет запущено новое направление.