"Теперь будет бесплатно для каждого пенсионера": новая льгота вводится уже с 17 марта
- 09:40 16 марта
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- Служба новостей
Пожилым людям было предложено новое удивительное предложение, доступное с 17 марта. Любой старший гражданин в своем регионе сможет воспользоваться этим предложением. Благодаря этому многие смогут изучить новую профессию. Об этом сообщила специалист по пенсионному обеспечению Анастасия Киреева, пишет progorodsamara.ru.
По мнению эксперта, старшие граждане в региональных клубах ожидает новый сюрприз. Рассматриваются программы, предоставляющие пенсионерам разнообразные виды занятий абсолютно бесплатно. Теперь в рамках этих клубов будет запущено новое направление.
Пенсионеры смогут начать посещать курсы по красоте и стилю уже с марта. Они получат обучение по различным аспектам этой области: технике правильного макияжа, модельным трюкам при подборе одежды и другим нюансам, а также созданию собственного гардероба.
К примеру, такое предложение уже успешно реализовано в столичном регионе. Эксперты утверждают, что благодаря таким курсам многие пенсионеры смогут даже освоить новую профессию. Например, те, кто интересуется стилистикой, полученные знания помогут им создать прочную основу для дальнейшей деятельности, пояснила Киреева.
Те, кто не интересуется модой, смогут посещать другие занятия: рисование, танцы, актерское мастерство или изучение иностранных языков. Все занятия будут бесплатными для пенсионеров, однако необходимо заранее записаться и стать участником программы. В них смогут принять участие все женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Подать заявку уже можно будет с марта.