Избранные Богом: Павел Глоба предрек дичайший успех трем знакам зодиака с 15 марта

Популярный советский и российский астролог Павел Глоба предрек мощную волну удачи трем знакам зодиака.

Волшебный период для представителей трех зодиакальных созвездий начнется 15 марта и продлится до конца месяца. Все представители стихии воды ухватят удачу за хвост. Рак

Представителям знака выпадет два критических дня – 11 и 23 марта. Однако астролог считает, что это время легко пережить, достаточно лишь не поддаваться эмоциям. Раки попадут в коридор удачи, им останется только действовать, везение приведет их к успеху во всех делах.

Скорпионы

Представителям знака улыбнется удача, если они будут крайне осторожными. Особенно внимательными стоит быть 26 марта. Скорпионам стоит воздержаться от алкоголя, быть аккуратными за рулем. В остальном период будет очень благоприятным для Скорпионов, особенно в денежном плане.

Рыбы