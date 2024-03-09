За неделю в Коми резко подешевели гречка, колбаса и помидоры
- 07:46 9 марта
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- Илья Князев
В период с 27 февраля по 4 марта в Республике Коми произошли изменения в ценах на несколько продуктов. Информация об актуальных изменениях цен была предоставлена Комитетом статистики (Комистат).
За последнюю неделю цены на следующие товары выросли: свеклу столовую, молоко стерилизованное, яблоки, бананы, морковь, сметану, сливочное масло, капусту белокочанную, гречневую крупу, помидоры и вареную колбасу. Повышение цен на эти продукты составило от 1,2% до 5,6%.
В то же время, отмечается снижение цен на следующие товары: хлеб и хлебобулочные изделия, свинину, подсолнечное масло, яйца куриные, варено-копченые и полукопченые колбасы, творог, пшено, вермишель, картофель, чай черный байховый, огурцы, сосиски и сардельки. Снижение цен на эти товары колеблется от 1% до 7,6%.
Важно принимать эти изменения во внимание при планировании бюджета и составлении покупательных списков.