За неделю в Коми резко подешевели гречка, колбаса и помидоры

В период с 27 февраля по 4 марта в Республике Коми произошли изменения в ценах на несколько продуктов. Информация об актуальных изменениях цен была предоставлена Комитетом статистики (Комистат).

За последнюю неделю цены на следующие товары выросли: свеклу столовую, молоко стерилизованное, яблоки, бананы, морковь, сметану, сливочное масло, капусту белокочанную, гречневую крупу, помидоры и вареную колбасу. Повышение цен на эти продукты составило от 1,2% до 5,6%.