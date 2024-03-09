Пощады не ждите: за инструменты и садовую технику на даче начнут штрафовать
- 09:00 9 марта
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- Служба новостей
Многие дачники используют садовую технику, такую как триммеры, газонокосилки и насосы. Однако важно знать, что за ее использование в неположенное время можно получить штраф.
Федеральный закон о тишине
В России нет федерального закона о тишине. Однако во многих регионах приняты свои законы и постановления, которые устанавливают время, когда запрещено шуметь.
Время тишины в регионах
Например, в Москве время тишины действует с 21:00 до 8:00 в будние дни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни. В Московской области время тишины действует с 22:00 до 7:00 в будние дни и с 23:00 до 9:00 в выходные и праздничные дни.
Штрафы за нарушение тишины
Если дачник использует садовую технику в неположенное время, он может быть оштрафован. Штраф может составлять от 1 до 3 тысяч рублей. При повторных нарушениях сумма штрафа может быть увеличена.
Уровень шума
В некоторых случаях штраф может быть выписан не только за использование техники в неположенное время, но и за превышение уровня шума. Если уровень шума от техники превышает 100 децибел, соседи могут пожаловаться в соответствующие органы.
Как избежать штрафа
Чтобы избежать штрафа за использование садовой техники, необходимо соблюдать следующие правила:
- Использовать технику только в разрешенное время.
- Выбирать технику с низким уровнем шума.
- Использовать технику вдали от жилых домов.
- Устанавливать глушители на технику.
Использование садовой техники в неположенное время может привести к штрафу. Чтобы избежать этого, необходимо соблюдать установленные в регионе правила тишины и использовать технику с низким уровнем шума, сообщает progorod58.ru.