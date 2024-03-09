Размер небольшой, но приятный: эту сумму зачислят абсолютно всем пожилым россиянам с 12 марта

Пожилым гражданам было сообщено о предстоящей дополнительной денежной сумме, которая начнет зачисляться на их банковские карты с 12 марта.

Размер этого зачисления может быть не самым значительным, но эти деньги станут хорошим дополнением для пенсионеров. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

Согласно его словам, новые дополнительные средства в ближайшее время будут поступать отдельно от ежемесячной пенсии. В первую очередь, подарок будет предоставлен пожилым гражданам со стороны банков в виде приветственной выплаты. Эта выплата будет осуществляться всем, кто недавно получил свою пенсию на карту.