Размер небольшой, но приятный: эту сумму зачислят абсолютно всем пожилым россиянам с 12 марта
- 09:40 9 марта
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- Служба новостей
Пожилым гражданам было сообщено о предстоящей дополнительной денежной сумме, которая начнет зачисляться на их банковские карты с 12 марта.
Размер этого зачисления может быть не самым значительным, но эти деньги станут хорошим дополнением для пенсионеров. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.
Согласно его словам, новые дополнительные средства в ближайшее время будут поступать отдельно от ежемесячной пенсии. В первую очередь, подарок будет предоставлен пожилым гражданам со стороны банков в виде приветственной выплаты. Эта выплата будет осуществляться всем, кто недавно получил свою пенсию на карту.
«Такие программы, поощряющие пенсионеров переходить на банковские карты, в прошлом году действовали во многих банках. Сейчас подобная социальная инициатива работает, например, у Ак Барс Банка, который обещает предоставить деньги всем, кто получит пенсию на карту банка до конца апреля», - отметил Власов.
Размер такой поощрительной выплаты в данном случае, по словам эксперта, составляет 2500 рублей. Это может быть не самая большая сумма, но для пенсионеров в настоящее время любые дополнительные деньги будут полезными. Тем, кто получил первую пенсию на карту еще в декабре, бонус начнут зачислять уже с 12 января.
Также в ближайшие дни, по словам Власова, начнут поступать социальные доплаты к пенсии, которые обычно поступают отдельно от основной выплаты. Эти доплаты могут рассчитывать те, у кого размер пенсии ниже минимального уровня в регионе. Средний размер таких доплат составляет примерно 2-3 тысячи рублей, что должно стать дополнительной поддержкой для пенсионеров в январе.