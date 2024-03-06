Теперь это будет бесплатно. Всех пенсионеров от 55 лет и старше ждет сюрприз с 8 марта

Пенсионерам представлен новый проект, который предлагает бесплатное образование для людей старше 55 лет. Этот проект позволит пожилым людям изменить свою жизнь и обогатить свои знания. Образовательная программа будет доступна в различных регионах России.

Проект называется "Университет для людей старшего возраста" и предлагает широкий выбор курсов. Пенсионеры смогут изучать различные предметы, такие как иностранные языки, финансовая грамотность, спорт и рукоделие. Они смогут освоить новую профессию или просто расширить свой кругозор.

В рамках программы будут предлагаться курсы по дизайну, медицине, журналистике и психологии. Запись на курсы начнется 5 марта, и обучение будет проводиться до конца весны.