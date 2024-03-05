Пощады не ждите: за инструменты и садовую технику на даче будут штрафовать
- 10:15 5 марта
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- Служба новостей
Многие дачники используют садовую технику, такую как триммеры, газонокосилки и насосы. Однако важно знать, что использование этой техники в неположенное время может привести к наложению штрафа.
В России отсутствует федеральный закон о тишине, однако в различных регионах страны приняты свои законы и постановления, которые регулируют время, когда запрещено производить шум. Например, в Москве время тишины действует с 21:00 до 8:00 в будние дни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни. В Московской области время тишины начинается с 22:00 в будние дни и с 23:00 в выходные и праздничные дни.
Если дачник использует садовую технику в нарушение установленного времени тишины, он может быть оштрафован. Сумма штрафа за нарушение времени тишины может составлять от 1 до 3 тысяч рублей, и в случае повторных нарушений штраф может быть увеличен.
Кроме того, штраф может быть выписан за превышение уровня шума от садовой техники. Если уровень шума превышает 100 децибел, соседи имеют право пожаловаться в соответствующие органы.
Чтобы избежать штрафа за использование садовой техники, необходимо соблюдать следующие правила:
- Использовать технику только в установленное время тишины.
- Приобретать технику с низким уровнем шума.
- Использовать садовую технику в отдалении от жилых домов.
- Устанавливать глушители на технику.
Соблюдение этих правил поможет избежать наложения штрафа за использование садовой техники в неположенное время, сообщает progorod58.ru.