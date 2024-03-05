Пощады не ждите: за инструменты и садовую технику на даче будут штрафовать

Многие дачники используют садовую технику, такую как триммеры, газонокосилки и насосы. Однако важно знать, что использование этой техники в неположенное время может привести к наложению штрафа.

В России отсутствует федеральный закон о тишине, однако в различных регионах страны приняты свои законы и постановления, которые регулируют время, когда запрещено производить шум. Например, в Москве время тишины действует с 21:00 до 8:00 в будние дни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни. В Московской области время тишины начинается с 22:00 в будние дни и с 23:00 в выходные и праздничные дни.

Если дачник использует садовую технику в нарушение установленного времени тишины, он может быть оштрафован. Сумма штрафа за нарушение времени тишины может составлять от 1 до 3 тысяч рублей, и в случае повторных нарушений штраф может быть увеличен.